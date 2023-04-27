Фокстроты и джайвы: кому достались Кубки Кремля

Фото: Алексей Исмагилов/Пресс-служба мероприятия

22 апреля Москва стало свидетельницей яркого танцевального праздника – международного турнира по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля — Гордость России!». Его организатором выступил президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета, почетный вице-президент WDC, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.

В Кремле за всю историю было проведено 25 Кубков мира, более 20 чемпионатов мира и Европы. В прошлом году был запланирован Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов, но возможности его провести Россия лишилась. Тогда было принято решение переформатировать турнир в «Кубок Кремля — Гордость России!». И на прошлой неделе прошел уже третий танцевальный форум с таким названием. В нем приняли участие помимо российских танцоров также представители других стран. Участвовали и зарубежные судьи из Италии и Китая. Таким образом международный статус турнира организаторам удалось сохранить, несмотря на логистические сложности!

Составы всех шести турниров были настолько сильными, а пары настолько яркими, что не только судьи и зрители внимательно следили за происходящим на паркете, но и сами участники в перерывах между турами с огромным интересом наблюдали за выступлениями танцоров в других категориях.

По итогам самого представительного турнира профессионалов в латиноамериканской программе — в нем приняли участие 29 пар — богатейшая коллекция трофеев дуэта Кирилла Белорукова и Валерии Айдаевой пополнилась еще одной престижной наградой. Это уже третья победа действующих двукратных чемпионов страны в турнире «Кубок Кремля — Гордость России!»

Кирилл Белоруков: «Нам всегда очень приятно танцевать Кубок Кремля. Мы всегда с нетерпением ждем этого события. Приходят родные, друзья, все в такой домашней приятной обстановке проходит».

Валерия Айдаева: «Да, но при этом это, наверное, лучший турнир в России, особенно для профессионалов. Он имеет международный статус. Да, домашний, но очень статусный и престижный».

Кирилл и Валерия выиграли на этот раз с уникальным результатом. Абсолютно все судьи во всех пяти танцах отдали им первое место. Это была победа с огромным отрывом. Вслед за чемпионами на пьедестал поднялись Андрей и Анастасия Киселевы. А воспитанники Евгения Смагина и Полины Казаченко Михаил Попов и Анастасия Дубровская стали бронзовыми призерами, что можно назвать сенсацией турнира, ведь эти танцоры вышли на кремлевский паркет в категории профессионалов впервые. Также из интересных результатов стоит отметить выход в полуфинал самобытной, яркой пары из Китая Ван Жи и Пан Джианхуи.

В турнире по европейской программе среди профессионалов соревновались14 элегантных пар. Вальсы, танго, фокстрот и квикстеп в их исполнение заставили зал замирать от восхищения, а судей поставили перед весьма непростым выбором. Это были сильнейшие танцоры с собственным неповторимым стилем и серьезными регалиями. Поэтому и результаты в протоколе оказались очень близкими. Ожидалось, что основная борьба развернется между чемпионами России Федором Исаевым и Анной Зудилиной и дуэтом из Азербайджана, двукратными чемпионами мира по Европейскому шоу и по десяти танцам, занимающим третью строчку в мировом рейтинге среди профессионалов по результатам прошлого года Эльдаром Джафаровым и Анной Сажиной. И действительно, эти пары и оказались впереди других. Первенство арбитры отдали дуэту Джафаров-Сажина, а россияне заняли второе место. Третье и четвертое заняли соответственно дуэты Владислав Коротченко/Анна Трензелева и Сергей Сутырин/Наталья Сажина. Разница в их результатах тоже оказалась минимальной.

Фото: Алексей Исмагилов/Пресс-служба мероприятия

Очень интересные баталии разыгрались и в рамках турнира по латиноамериканской программе среди любителей. Участники этих соревнований хоть и называются любителями, но обладают высоким мастерством, невероятной харизмой и сильнейшим желанием продвигаться всё выше в своей танцевальной карьере. Поэтому за их выступлениями всегда интересно наблюдать. Кубок на этот раз выиграли Таха Бату Чошар и Александра Повзун, а их достойные конкуренты Никита Горденков и Бэлла Бакарова и Дмитрий Семьешкин с Кариной Задоян заняли соответственно второе и третье места.

И, наконец, категория Про-Эм. Пары любитель-профессионал, где дамы, которые либо никогда ранее танцами не занимались, либо занимались совсем немного, открывают для себя волшебный мир спортивного танца и начинают заниматься с профессиональными танцорами. Для них проводятся соревнования в категории Про-Эм. Российские пары этой категории стали одними из сильнейших в мире. И все они мечтают танцевать в Кремле. Для них в рамках Кубка Кремля прошли три турнира — по латиноамериканской программе в двух возрастных категориях и по европейской. Победителями в латине стали Кирилл Белоруков и Марина Максимова (категория «А») и Николай Паршиков и Юлия Сухих (категория «В»). Среди стандартистов судьи признали лучшими Александра Борисова и Эльвиру Усманову.