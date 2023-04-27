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Московских водителей предупредили о затруднениях в движении на дорогах Москвы 27 апреля

Полина Пашкина
Город
Московских водителей предупредили о затруднениях в движении на дорогах Москвы 27 апреля
Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в столице ожидается сильное затруднение движения с 14:30 четверга, 27 апреля. В связи с этим москвичам порекомендовали воспользоваться городским транспортом.

Сейчас ситуацию с заторами на дорогах оценивают в шесть баллов. В частности, затруднено движение на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на ТТК в районе Нижегородской эстакады и Автозаводского моста.

— Вечером ожидаем девять баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК, МКАД, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Горожан призвали по возможности воспользоваться общественным транспортом и построить маршруты заранее. Водителям напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции.

В столице в четверг, 27 апреля, действует временное ограничение движения на ряде улиц в Центральном административном округе, где также будет недоступна парковка. В ЦОДД рекомендовали для сокращения времени в пути использовать городской транспорт.

Транспорт ЦОДД Москва
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