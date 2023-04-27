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Пожар на стройке в районе Поклонной горы потушили

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар на стройке в районе Поклонной горы потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Поклонная улица, 15 Карта всех событий

Ликвидирован пожар на стройке на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 27 апреля.

По данным ведомства, в 12:09 возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров, а к 12:18 полностью ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожар, о котором идет речь, произошел на стройке по адресу: Поклонная улица, дом № 15. Горела крыша 15-этажного здания. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру.

Другой пожар произошел в квартире жилого дома на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. В результате инцидента никто не пострадал.

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