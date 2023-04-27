Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Как привлечь счастье в дом на Зосиму Пчельника, 30 апреля Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля Народный календарь. Что исцелит зубную боль на Пудов день, 28 апреля Народный календарь. Почему нельзя льстить 27 апреля Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу в черной одежде 26 апреля
Пожар на стройке в районе Поклонной горы потушили
Москва, Поклонная улица, 15 Карта всех событий
Ликвидирован пожар на стройке на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 27 апреля.
По данным ведомства, в 12:09 возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров, а к 12:18 полностью ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.
Пожар, о котором идет речь, произошел на стройке по адресу: Поклонная улица, дом № 15. Горела крыша 15-этажного здания. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру.
Другой пожар произошел в квартире жилого дома на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. В результате инцидента никто не пострадал.
Эксклюзивы
Психолог Юдина рассказала, как подготовиться к рождению ребенка Юрист Краснов рассказал, что грозит Блиновской за неуплату налогов почти на миллиард рублей Вредит фигуре и вызывает диабет: от каких видов газировки лучше отказаться Автоэксперт Бахарев перечислил шесть необходимых для водителей аксессуаров Аварии, увольнения и расставания с любимыми: названы 15 самых неудачных дней мая 2023 года
Приметы и советы
Народный календарь. Как привлечь счастье в дом на Зосиму Пчельника, 30 апреля Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля Народный календарь. Что исцелит зубную боль на Пудов день, 28 апреля Народный календарь. Почему нельзя льстить 27 апреля Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу в черной одежде 26 апреля
Проще, чем кажется