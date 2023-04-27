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Подвиг героев Малой земли почтили в Музее Победы

Полина Пашкина
Город
Подвиг героев Малой земли почтили в Музее Победы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Международное патриотическое мероприятие «Большая и Малая земля — Морское братство — нерушимо!» состоялось в среду, 26 апреля, в Зале Славы Музея Победы. Его посвятили 80-летию подвига защитников легендарного черноморского плацдарма. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Участие в мероприятии приняли герои-черноморцы всех поколений, в том числе 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Курбаков. Он был ранен при обороне Севастополя.

— Мы победили потому, что мы были патриотами своей Родины. Вы являетесь продолжением жизни нашего поколения. Берегите себя, берегите Родину и защищайте ее, — обратился к собравшимся Иван Курбаков.

Представителям делегаций Краснодарского края и Республики Беларусь были вручены награды и памятные знамена. Также участники возложили цветы к монументу Солдат-Победитель, почтив память героев, погибших во время Великой Отечественной войны. Гости мероприятия осмотрели светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе».

В рамках международной акции «Георгиевская ленточка» до 9 мая волонтеры Музея Победы планируют раздать более 100 тысяч георгиевских ленточек.

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