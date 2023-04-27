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Дом на 348 квартир построят по реновации в Люблине

Никита Худяков
Город
Дом на 348 квартир построят по реновации в Люблине
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Верхние Поля, вл19 Карта всех событий

В Люблине по программе реновации возведут дом на 348 квартир. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— В 15-м квартале района Люблино на месте пяти ветхих пятиэтажек появится новый дом переменной этажности общей площадью 41,5 тысячи квадратных метров. Для будущих жильцов в пешей доступности будет вся необходимая инфраструктура: через дорогу располагается корпус школы имени Артема Боровика, детская поликлиника и теннисный центр, — сказал он.

В здании будет находиться 88 однокомнатных, 197 двухкомнатных и 63 трехкомнатных квартиры. На первых этажах будут расположены колясочные, вестибюли и рабочее место консьержа, а также коммерческие помещения.

Кроме того, на прилегающей территории появятся спортивная и детская площадки, а также зона отдыха. Специалисты высадят кустарники и деревья, разобьют газоны, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в рамках программы реновации новый дом на 156 квартир построят на Заречной улице. Там появятся 96 однокомнатных, 36 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и четыре четырехкомнатные квартиры.

Жилье Район Люблино Москва Реновация
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