Прокуратура проверит причины отключения воды у 55 тысяч жителей Люберец

Дом / Фото: Анна Быкова

Московская область, городской округ Люберцы, дачный посёлок Красково, 2-я Заводская улица Карта всех событий

По факту отключения водоснабжения у более чем 55 тысяч жителей подмосковных Люберец проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 27 апреля.

По ее словам, вечером 25 апреля в поселке Красково на 2-й Заводской улице был разрушен колодец на самотечном коллекторе, в связи с чем работа девяти водозаборных узлов и 18 котельных была нарушена. Без воды остались 776 многоквартирных домов и 360 участков в частном секторе в поселках Красково, Малаховка и Октябрьский, а также в микрорайоне Мирный.

По данному факту прокуратура города Люберцы проверит, как выполняются требования законов при эксплуатации и содержании сетей, а также при начислении платы за фактические предоставленные услуги. По результатам проверки ведомство примет необходимые меры реагирования.

Ранее стало известно, что из-за жалоб на отсутствие отопления в Электростали Следственный комитет провел проверку.