Пригожин сообщил о приостановке огня в Артемовске на время поездки журналистов США

Фото: Минобороны РФ

В Артемовске приостановят артиллерийский огонь на время поездки в город американских журналистов. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Сидим в штабе, занимаемся боевой работой. Приходит информация, что Цербер, командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое. Они же тоже своего рода военкоры, — отметил он.

Пригожин добавил, что попытки ВСУ подтянуть в Артемовск резервы под видом американских журналистов будут пресечены, передает ТАСС.

Корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн рассказал, что во время сражений за Артемовск ВСУ лишились множества своих солдат. По его словам, в последние несколько дней обстрелы на территории Артемовска значительно участились.

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» смогли взять под собственный контроль вокзал города Артемовска, а также сумели прорвать оборону сил ВСУ, расположенных вдоль железнодорожных путей.