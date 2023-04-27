Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пригожин сообщил о приостановке огня в Артемовске на время поездки журналистов США

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин сообщил о приостановке огня в Артемовске на время поездки журналистов США
Фото: Минобороны РФ

В Артемовске приостановят артиллерийский огонь на время поездки в город американских журналистов. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Сидим в штабе, занимаемся боевой работой. Приходит информация, что Цербер, командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое. Они же тоже своего рода военкоры, — отметил он.

Пригожин добавил, что попытки ВСУ подтянуть в Артемовск резервы под видом американских журналистов будут пресечены, передает ТАСС.

Корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн рассказал, что во время сражений за Артемовск ВСУ лишились множества своих солдат. По его словам, в последние несколько дней обстрелы на территории Артемовска значительно участились.

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» смогли взять под собственный контроль вокзал города Артемовска, а также сумели прорвать оборону сил ВСУ, расположенных вдоль железнодорожных путей.

Украина Журналисты США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте