Диетолог Лушникова предупредила об опасности обезжиренных продуктов для здоровья

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Несмотря на распространенное убеждение, что обезжиренное питание полезно, на самом деле оно приносит большое количество проблем со здоровьем. Кроме того, при злоупотреблении таких продуктов может повыситься уровень холестерина. Об этом в четверг, 27 апреля, предупредила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

По словам специалиста, обезжиренные продукты могут привести к проблемам с иммунитетом, фертильностью, либидо, настроением. Это связано с тем, что жиры нужны для всасывания, синтеза жирорастворимых витаминов, а также производства стероидных гормонов, в том числе половых.

Кроме того, в обезжиренном питании нет холестерина. Не получая это вещество с пищей, организм начинает самостоятельно синтезировать его, и чаще всего в избыточных количествах, приводит слова Лушниковой издание «Газета.ru».

Также обезжиренным продуктам искусственно улучшают вкус за счет сахара и его заменителей или крахмала. Это приводит к повышению калорийности изделия. Люди ошибочно считают такие продукты низкокалорийными, что становится причиной переедания.

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева напомнила, что важно не пропускать завтрак. Особенно это важно для тех, кто стремится похудеть.