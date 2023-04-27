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Приметы и советы

Диетолог Лушникова предупредила об опасности обезжиренных продуктов для здоровья

Полина Пашкина

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Лушникова предупредила об опасности обезжиренных продуктов для здоровья
Фото: Pixabay

Несмотря на распространенное убеждение, что обезжиренное питание полезно, на самом деле оно приносит большое количество проблем со здоровьем. Кроме того, при злоупотреблении таких продуктов может повыситься уровень холестерина. Об этом в четверг, 27 апреля, предупредила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

По словам специалиста, обезжиренные продукты могут привести к проблемам с иммунитетом, фертильностью, либидо, настроением. Это связано с тем, что жиры нужны для всасывания, синтеза жирорастворимых витаминов, а также производства стероидных гормонов, в том числе половых.

Кроме того, в обезжиренном питании нет холестерина. Не получая это вещество с пищей, организм начинает самостоятельно синтезировать его, и чаще всего в избыточных количествах, приводит слова Лушниковой издание «Газета.ru».

Также обезжиренным продуктам искусственно улучшают вкус за счет сахара и его заменителей или крахмала. Это приводит к повышению калорийности изделия. Люди ошибочно считают такие продукты низкокалорийными, что становится причиной переедания.

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева напомнила, что важно не пропускать завтрак. Особенно это важно для тех, кто стремится похудеть.

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