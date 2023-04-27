Площадь пожара в станице Логоушка Курганской области выросла до 6000 квадратных метров

Фото: Пресс-служба МЧС России

Площадь пожара в станице Логоушка Курганской области увеличилась до 6000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг, 27 апреля.

По данным ведомства, огонь распространился еще на 10 домов. В итоге в населенном пункте огнем охвачены 20 жилых домов и 20 хозяйственных построек. При этом вокруг станицы продолжает гореть сухая трава на площади 80 гектаров.

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На место происшествия прибыл вертолет Ми-8. На подмогу отправлены аэромобильные группировки из Тюменской и Челябинской областей, а также от Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

Пожар, о котором идет речь, произошел в Курганской области в станице Логоушка. Тушение загоревшихся домов и травы осложняется аномальной жарой и сильным ветром. Жителей населенного пункта эвакуировали в пункты временного размещения.