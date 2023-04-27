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Десять жилых домов загорелось в станице Логовушка Курганской области

Степан Жирнов
Происшествия
Десять жилых домов загорелось в станице Логовушка Курганской области
Фото: Пресс-служба МЧС России

В Курганской области, в станице Логовушка, загорелись десять жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг, 27 апреля.

По данным ведомства, в населенном пункте горят 10 жилых домов и 20 хозяйственных пристроек с площадью возгорания около 2500 квадратных метров. Огонь при этом распространился на ближайшие восемь гектаров — горит растительность.

Видео: Пресс-служба МЧС России

Для тушения были привлечены 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8. Борьба с огнем осложняется сильным ветром и аномальной жарой.

Жителей из горящего селения эвакуируют в пункты временного размещения.

В Свердловской области также бушевали сильные пожары. МЧС России показало видео, на котором показано актуальное состояние пострадавших от стихии населенных пунктов Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. В ведомстве подчеркнули, что от огня пострадали 178 строений.

По факту пожара Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».

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