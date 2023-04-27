МЧС показало кадры населенных пунктов Свердловской области, пострадавших от пожаров

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

МЧС России показало кадры населенных пунктов Свердловской области, пострадавших от пожаров. Видео было опубликовано пресс-службой ведомства в четверг, 27 апреля.

На кадрах можно увидеть сгоревшие дотла дома. Огромная территория подверглась воздействию огня.

Огонь вспыхнул 26 апреля в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. Уточняется, что за сутки там сгорели 178 строений, в частности 134 жилых дома. Из-за крупных пожаров около 660 человек остались без крова.

По факту пожара в поселке Сосьва Свердловской области Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности.

Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков 27 апреля вылетели в поселок Сосьва. Причиной пожаров, по предварительным данным, могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия.

Президенту РФ Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации в Свердловской области, а также о принятых мерах по ликвидации последствий и дальнейшему нераспространению огня. В ходе диалога глава государства поручил оказать социальную помощь жителям, которые лишились своего жилья.