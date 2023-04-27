Свердловский губернатор и глава МЧС вылетели в поселок Сосьва

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков вылетели в поселок Сосьва, где за последнее время огонь уничтожил больше 120 домов. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.

— Евгений Куйвашев вылетел вместе с главой МЧС России Александром Куренковым в поселок Сосьва, пострадавший от крупного пожара, — говорится в сообщении.

Глава Свердловской области и руководитель МЧС России проведут координационное совещание и встретятся с местными жителями. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано шесть крупных пожаров, которые уничтожили около 180 зданий, два человека погибли. Поселок Сосьва пострадал сильнее всего, там без жилья остались более 600 человек. Причиной пожаров, по предварительным данным, могли стать тлевшие опилки на территории лесоперерабатывающего предприятия.

Президенту РФ Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации в Свердловской области, а также о принятых мерах по ликвидации последствий и дальнейшему нераспространению огня. Помимо этого, российский лидер провел телефонный разговор с губернатором региона Евгением Куйвашевым. В ходе диалога Путин поручил оказать социальную помощь жителям, которые лишились своего жилья.

26 апреля огонь вспыхнул в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. Уточняется, что за последние сутки сгорели 178 строений, в частности 134 жилых дома. Из-за крупных пожаров около 660 человек остались без крова.

Губернатор Свердловской области ввел режим повышенной готовности.

По факту пожара в поселке Сосьва Свердловской области Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».