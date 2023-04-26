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Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Лейла Алиева
Общество
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области
Фото: Администрация президента РФ

Президенту РФ Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации в Свердловской области. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Путин получает регулярные доклады по линии МЧС, от министра Александра Куренкова, по ситуации с пожарами в Свердловской области и о принятых мерах по ликвидации последствий и дальнейшему нераспространению огня, — рассказал он.

Помимо этого, российский лидер провел телефонный разговор с губернатором региона Евгением Куйвашевым. В ходе диалога Путин поручил оказать социальную помощь жителям, которые лишились своего жилья, передает РИА Новости.

26 апреля огонь вспыхнул в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. Уточняется, что за последние сутки сгорели 178 строений, в частности 134 жилых дома. Из-за крупных пожаров около 660 человек остались без крова.

Губернатор Свердловской области ввел режим повышенной готовности.

По факту пожара в поселке Сосьва Свердловской области Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».

МЧС Свердловская область Владимир Путин Пожары
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