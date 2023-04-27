Эксперт Парфентьев рассказал, что нужно сделать Rutube для привлечения аудитории

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Координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев оценил популярность российского видеохостинга Rutube.

Он напомнил, что Rutube позиционируется в первую очередь как национальная площадка для размещения контента.

Эксперт пояснил, что правообладатель при размещении своего контента заинтересован в выгодных условиях, которые предлагает площадка. Необходимо обеспечить привлечение рекламодателей, которые, в свою очередь, ориентируются на количество просмотров.

Аналитик РОЦИТ сделал вывод, что главный вопрос популярности подобной площадки заключается в обилии и диверсификации контента, передает Общественная служба новостей.

По данным СМИ, видеохостинг Rutube поставил цель догнать конкурента YouTube по ключевым техническим показателям. На эту задачу выделено около 30 млрд рублей, передает Nation news.

Однако позже в пресс-службе видеохостинга опровергли эту информацию.