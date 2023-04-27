Rutube опроверг планы потратить 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры

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Российский видеохостинг Rutube, являющийся частью холдинга «Газпром-медиа», не планирует тратить 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе видеохостинга.

В ответе компании говорится, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время таких планов «ни у платформы Rutube, ни у «Газпром-медиа холдинга» не существует», передает ТАСС.

Речь идет о материале издания «Коммерсантъ», авторы которого, ссылаясь на источники, сообщили, что видеохостинг Rutube планирует догнать YouTube по ключевым техническим показателям, затраты на это компания оценила примерно в 30 миллиардов рублей.

В январе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство, как и прежде, выступает против блокировки YouTube. По его мнению, имеет смысл говорить о рыночной конкуренции, а именно о создании российского аналога.

До этого глава «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что если видеохостинг YouTube продолжит осознанно нарушать российское законодательство, то ресурс могут заблокировать в стране.