Новый образовательный онлайн-проект запустят для предпринимателей

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Предприниматели России смогут принять участие в новом образовательном онлайн-проекте «Мой бизнес. Первое дело». В течение десяти недель участники вместе с наставниками смогут пройти путь от формирования идеи своего дела до защиты бизнес-плана. Старт проекта состоится 10 мая.

Участники программы узнают, как найти идею, собрать команду и использовать диджитал-инструменты с максимальной отдачей для бизнеса. В рамках проекта они смогут получить консультации экспертов о мерах государственной поддержки. Также бизнесмены подготовят проект, с которым можно на нее претендовать.

Обучение предпринимателей пройдет в три этапа, включающих в себя вебинары и практические занятия. На них участники проекта смогут получить базовые знания и помощь опытных наставников. Это поможет им при выходе на первые продажи при открытии собственного дела.

Участники, прошедшие программу до этапа акселератора, получат купоны на запуск первой рекламной кампании и допуск в закрытый клуб для предпринимателей. Записаться на проект могут все желающие — это бесплатно.

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