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Профессор Дугин отметил важность предстоящего онлайн-марафона, посвященного концепции многополярности

Оксана Васильева
Общество
Профессор Дугин отметил важность предстоящего онлайн-марафона, посвященного концепции многополярности
Фото: Unsplash

Онлайн-марафон, на котором более 100 участников обсудят идею и варианты воплощения модели многополярного мира, пройдет 29 апреля. Доктор политических и социологических наук, кандидат философских наук, профессор Александр Дугин обозначил особую роль намеченной дискуссии.

Он назвал предстоящее событие уникальным.

— Наш ответ, Форум многополярности, — это диалог не столько правящих элит (хотя и будут представители высокопоставленных инстанций), сколько диалог народов, — подчеркнул он в комментарии Царьграду.

По его словам, участники онлайн-марафона 29 апреля отстаивают интересы национальных государств и их народов.

Присоединиться к трансляции онлайн-марафона сможет любой желающий в соцсети ВКонтакте.

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