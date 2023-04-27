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Более 70 икон представили в рамках выставки «Жизнь и чудо» в Третьяковской галерее

Евгений Силаев
Город
Более 70 икон представили в рамках выставки «Жизнь и чудо» в Третьяковской галерее
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Москва, Лаврушинский переулок, 10с4 Карта всех событий

В Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи прошел пресс-показ выставки «Жизнь и чудо. Иконы XIV–XIX веков из частного собрания».

На выставке представлены иконы из частной коллекции Александра Шарова, которые он собирал в течение длительного времени. По мнению куратора выставки, заведующей отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи Елены Саенковой, экспозиция позволит дополнить знания историков о духовной жизни России XIV–XIX веков.

Отмечается, что на выставке представлены 70 икон, часть которых ранее не показывали широкому кругу зрителей. Среди них есть и такие, которые были приобретены на зарубежных аукционах и у европейских коллекционеров, передает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что порядка 450 предметов покажут в главной экспозиции года в Музее космонавтики. Среди них — подлинные образцы космической техники, макеты, созданные в единственном экземпляре, инструменты специального внеземного назначения, исторические документы и многое другое.

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