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Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Аккую»

Евгений Жуков
В мире
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 АЭС «Аккую»
Фото: МИД РФ

Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую».

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу.

— Безусловно, разрешаю, — сказал Путин.

После этого Лихачев передал всю необходимую документацию Донмезу, передает РИА Новости.

Донмез в свою очередь заявил, что турецкое руководство рассчитывает, что выработка энергии на АЭС «Аккую» начнется в следующем году. Министр также указал, что АЭС «будет работать не менее 80 лет» и сможет обеспечивать до 10 процентов годовых потребностей государства.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что АЭС «Аккую» обладает всеми необходимыми показателями, чтобы ее можно было назвать самой безопасной в мире. По его словам, процессы при строительстве станции шли по принятым международным стандартам и методикам безопасности агентства.

Россия Турция Энергетика АЭС
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