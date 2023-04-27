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Суд арестовал гражданина РФ Расулова по делу о государственной измене

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал гражданина РФ Расулова по делу о государственной измене
Фото: shutterstock

Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина РФ Расулова по делу о государственной измене. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Как сообщило агентство городских новостей «Москва», слушания дела проходили в закрытом режиме, так как в материалах дела присутствуют данные с грифом «секретно». Известно, что гражданин был арестован по просьбе ФСБ.

О том, что подозреваемого задержали, стало известно ранее в четверг. Накануне ФСБ задержала еще двоих граждан страны по подозрению в том же преступлении. Суд также отправил Юрия Плыске и гражданина Довганя в СИЗО.

Другое уголовное дело по статье о госизмене возбудили в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука. По версии следствия, мужчина незаконно получил информацию, составляющую государственную тайну. Дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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