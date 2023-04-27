Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Politico: Байден возмущается публикациям в прессе и недоволен поддержкой на кабельном ТВ

Евгений Жуков
В мире
Politico: Байден возмущается публикациям в прессе и недоволен поддержкой на кабельном ТВ
Фото: flickr/whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден недоволен слабой поддержкой на американском кабельном телевидении и жалуется на это своим подчиненным. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил журнал Politico, ссылаясь на окружение главы государства.

В материале говорится, что Байден недоволен тем, как его защищают на телевидении. Как отмечается, ответственные за подготовку его избирательной кампании на второй президентский срок надеются исправить это.

Кроме того, несмотря на редкие возмущения со стороны американского президента на публикации про себя в американских СМИ, некоторые из них «задевают его за живое».

Так, американского лидера возмутил материал в газете New York Times, где возраст главы Белого дома назывался «неудобной проблемой», говорится в статье.

Действующий президент США Джо Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

СМИ Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте