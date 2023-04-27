Politico: Байден возмущается публикациям в прессе и недоволен поддержкой на кабельном ТВ

Фото: flickr/whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден недоволен слабой поддержкой на американском кабельном телевидении и жалуется на это своим подчиненным. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил журнал Politico, ссылаясь на окружение главы государства.

В материале говорится, что Байден недоволен тем, как его защищают на телевидении. Как отмечается, ответственные за подготовку его избирательной кампании на второй президентский срок надеются исправить это.

Кроме того, несмотря на редкие возмущения со стороны американского президента на публикации про себя в американских СМИ, некоторые из них «задевают его за живое».

Так, американского лидера возмутил материал в газете New York Times, где возраст главы Белого дома назывался «неудобной проблемой», говорится в статье.

Действующий президент США Джо Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.