Жителей новых регионов без гражданства смогут депортировать из России

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Жители новых регионов, которые не приняли российское гражданство и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из страны. Соответствующий указ в четверг, 27 апреля, подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, иностранцами будут считаться те жители новых регионов, кто пожелал сохранить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина РФ. То же самое касается граждан, проживавших на этих территориях и переехавших в Россию еще до 30 сентября 2022 года, но также отказавшихся стать россиянами.

Людей, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя России, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистскую деятельность, теперь могут депортировать из страны, если у них нет российского гражданства, следует из указа главы государства.

Совет Федерации в среду, 26 апреля, одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию армии и за действия, угрожающие национальной безопасности.

Еще одной поправкой к закону «О гражданстве» предлагается восстановить право для граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства РФ. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Краснова, почему гражданам этих государств могут разрешить получать российские паспорта в упрощенной форме.