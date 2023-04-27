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Смелов снят с поста замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы

Евгений Силаев
Город
Смелов снят с поста замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Павла Смелова от должности заместителя главы городского департамента экономической политики и развития. Соответствующий документ опубликован в четверг, 27 апреля, на сайте мэра Москвы.

— Освободить Смелова Павла Александровича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы, — говорится в тексте распоряжения.

Отмечается, что Смелов уволен по собственному желанию.

26 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым назначил Романа Рябченко главой управы района Теплый Стан.

Служебный контракт с Рябченко заключается на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города. До этого Рябченко занимал должность заместителя главы управы Академического района по вопросам ЖКХ, благоустройства и экономики.

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