Движение по двум полосам на участке Шелепихинского шоссе будет недоступно до следующего года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Шелепихинское шоссе Карта всех событий

С субботы, 29 апреля, в течение года будут недоступны для проезда две полосы на участке Шелепихинского шоссе от владения № 9а по 1-му Силикатному проезду до владения № 2а по Причальному проезду. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В сообщении говорится, что данное ограничение связано с проведением запланированных строительных работ на участке. Рекомендуется заблаговременно планировать свой маршрут, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что местный проезд между Жигулевской улицей и Зеленодольской улицей в районе дома 121 будет закрыт для движения 28 апреля. Жителей столицы призвали заранее планировать маршрут с соблюдением всех ограничений.

Кроме того, с 14:30 27 апреля до 01:00 28 апреля движение автомобилей, а также парковка будут временно запрещены на нескольких участках в районе Пушкинской площади. Это связано с проведением Московского международного кинофестиваля.