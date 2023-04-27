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Правительство утвердило программу развития новых регионов

Евгений Белоусов
Политика
Правительство утвердило программу развития новых регионов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российское правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов страны. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и защиты их прав, — заявил он.

По словам российского премьера, теперь предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители новых регионов, которые не приняли российское гражданство и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из страны.

Это касается людей, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя России, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистскую деятельность.

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