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Министерство финансов США ввело ряд исключений по санкциям против ФСБ

Евгений Жуков
В мире
Министерство финансов США ввело ряд исключений по санкциям против ФСБ
Фото: Unsplash

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело ряд исключений из-под санкций для некоторых финансовых операций с участием Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Исключения предусмотрены при условии того, что будут соблюдаться правила экспортного контроля, установленные американским министерством торговли, а сумма выплаченных сборов в адрес ФСБ не будет превышать пять тысяч долларов в год.

Вашингтон не впервые корректирует введенные ограничения в отношении российского ведомства. Подобные изменения уже применялись Белым домом для того, чтобы американские компании могли взаимодействовать с упомянутой спецслужбой как с регулятором в области импорта в Россию криптографических IT-продуктов, передает РБК.

Руководство Соединенных Штатов также ввело новые санкции в отношении ФСБ России за «незаконное удержание американцев». По словам неназванного представителя американской администрации, существуют и другие объекты и лица, в отношении которых планируются аналогичные действия.

Санкции ФСБ США
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