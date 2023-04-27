TMZ: Американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет

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Известный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил таблоид TMZ.

По информации издания, у Спрингера был рак поджелудочной железы, в последнюю неделю его состояние начало ухудшаться. Ведущий скончался в своем доме в районе Чикаго, говорится в статье.

Джерри Спрингер родился 13 февраля 1944 года в Лондоне. В свои 20 лет он получил степень бакалавра в области политики и политологии в Тулейнском университете, а в 1968 году окончил Северо-Западный университет по специальности «юриспруденция».

В 1982 году Спрингер стал политическим обозревателем канала NBC WLWT. Главный успех пришел к Спрингеру, когда он начал вести собственный проект под названием «Шоу Джерри Спрингера», выходивший в эфир с 30 сентября 1991 года и до 13 июня 2018-го.

Программа изначально задумывалась как серьезная передача о политике, но спустя три года изменила формат в сторону трэш-шоу об изменах, сексуальных отклонениях и психических расстройствах. До телевидения Спрингер занимал пост мэра Цинциннати в штате Огайо.