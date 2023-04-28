Губин показал загородный дом на Истре в программе «Малахов»

Фото: Youtube / Андрей Губин

Певец Андрей Губин последние 15 лет почти не дает интервью и не появляется на публике из-за тяжелой болезни. Только журналиста Андрея Малахова он согласился пустить в свой загородный дом на Истре.

Артист, которому 30 апреля исполнится 49 лет, наотрез отказывается давать концерты, несмотря на многочисленные просьбы поклонников. Он рассказывал, что борется с тяжелым недугом: ему тяжело двигаться, говорить, болезнь также отразилась на его привлекательной внешности. Чтобы немного отдохнуть звезда снимает дачу за городом. Последний месяц Губин живет на Истре в особняке, куда пустил съемочную группу передачи «Малахов» канала «Россия 1».

— Посуточно снимаю его уже почти 25 дней. Здесь приемлемый прайс, более-менее тихо. А мне, чтобы музыку писать, нужно тихое место, — рассказал певец.

Своей дачи он не имеет, а квартира в центре столицы на Бауманской слишком шумная, поэтому он уехал из мегаполиса.

Съемный дом знаменитости двухэтажный, расположен на небольшом участке. Он выполнен в классическом стиле, там есть все необходимое для комфортной жизни: кухня, несколько спален и большая гостиная.

Также в доме у Губина есть музыкальные инструменты и все то, что необходимо для комфортного написания песен. Музыкант признался, что пишет много и охотно, потому что соскучился по созданию песен и сейчас утоляет творческий голод.

Также певец рассказал, что не забывает и о личной жизни. Недавно в гости к нему приезжала таинственная девушка, с которой он провел ночь. Имя незнакомки он не раскрыл, но признался, что ему трудно общаться с женщинами своего возраста. Лучше идет контакт с молодыми девушками.

— Я интересный человек, могу много им дать, — заявил звезда в программе.

В конце прошлого года певица Ирина Салтыкова намекнула на алкозависимость Андрея Губина. Она считает, что у музыканта есть проблемы со спиртным, несмотря на то, что сам Андрей отвергает все домыслы на этот счет.