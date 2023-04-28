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«Куда мне идти?»: Трамп высмеял Байдена, изобразив его потери в пространстве

Юлия Курганова
В мире
«Куда мне идти?»: Трамп высмеял Байдена, изобразив его потери в пространстве
Фото: shutterstock

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время предвыборного митинга спародировал действующего американского лидера Джо Байдена, который иногда теряется в пространстве. Видео выступления опубликовано в Twitter.

— Как думаете, будет хоть раз такое, что он встанет и скажет: «Я баллотируюсь в президенты. Куда мне идти, куда, черт возьми, мне идти? Я хочу уйти», — заявил он, изобразив жестом и мимикой потерю в пространстве, которая не раз случалась с президентом США.

Поводом для шуток стало заранее записанное видео политика, на котором он официально объявил о выдвижении кандидатом в президенты на второй срок. Трамп отметил, что мог бы поступить так же, вместо того чтобы выступать перед своими сторонниками, но они явно были бы не в восторге.

Видео: Telegram / ТАСС

26 апреля Джо Байден снова засветил перед журналистами шпаргалку. Во время совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем, президент США случайно показал бумажку с вопросами, которые были написаны буквально по слогам.

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