Врачи назвали витамины для хорошего настроения весной

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Врачи сообщили, что многие люди страдают от снижения настроения и энергии весной. Но правильное питание и прием определенных витаминов и минералов помогут поднять настроение и улучшить самочувствие.

Медики назвали несколько ключевых витаминов, которые полезны для улучшения настроения и профилактики депрессии весной. Один из таких витаминов — D. Он важен для здоровья человека и влияет на работу нервной системы, также он помогает организму усваивать кальций, что необходимо для крепких костей и зубов. Витамин D организм получает от солнечного света, но зимой его недостаток может сказаться на здоровье. Его дефицит можно восполнить, употребляя рыбу, молоко, йогурт, яичные желтки и грибы.

По словам врачей, еще один важный витамин для поддержания хорошего настроения — это B. Он отвечает за работу нервной системы и метаболизм и помогает противостоять стрессу. Витамин B содержится в таких продуктах, как курица, индейка, яйца, сыры, бобы и орехи.

Также медики отметили важность употребления магния. Этот минерал играет важную роль в регуляции нервной системы и помогает справляться со стрессом и усталостью. Магний содержится в орехах, бананах, цельных зерновых продуктах, зеленых овощах и рыбе, сообщается на портале НГС.

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова сообщила, что несмотря на распространенное убеждение, что обезжиренное питание полезно, на самом деле оно приносит большое количество проблем со здоровьем. Также при злоупотреблении таких продуктов может повыситься уровень холестерина.