Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморском крае

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Делегация представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ посетила Приморский край для встречи с украинскими беженцами. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщается в Telegram-канале представительства МИД во Владивостоке.

Уточняется, что сегодня завершающий день визита делегации, во главе которой находится заместитель руководителя российского представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бренда Годдарт.

— За четыре дня пребывания гости провели семинар для уполномоченных по правам человека в ДФО, посетили пункты временного размещения беженцев в Артеме и Врангеле и встретились с уже расселившимися людьми в Большом Камне, — сказано в публикации ведомства.

Всего в 2022 году в регион прибыли 830 вынужденных переселенцев.

Западные СМИ периодически рассказывают о проблемах с беженцами с Украины в разных странах Европы. Так, недавно издание Daily Mail сообщило, что британцы требуют ужесточения проверки мигрантов с Украины после того, как тех стали уличать в воровстве и мошенничестве. «Вечерняя Москва» вспомнила, в каких случаях европейцы возмущались поведением украинцев, и попыталась понять, как на самом деле в Европе относятся к беженцам с Украины.