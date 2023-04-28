Город выставил на продажу 159 парковочных мест в районе Строгино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столица выставила на торги 159 парковочных мест на многоуровневой стоянке в районе Строгино. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Среди лотов площадью от 13,8 до 19,8 квадратного метра автовладельцы могут подобрать подходящее парковочное место под габариты транспортного средства. Заявочные кампании завершатся в период с 15 по 22 мая. К участию в торгах приглашаются все желающие, — рассказал он.

Торги пройдут с 17 по 25 мая, для участия необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще 123 машино-места на многоуровневых подземных и наземных стоянках выставили на торги в Зеленограде. Они пройдут на площадке «Росэлторг». Для участия необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Также столица выставила на торги права на размещение наземной автостоянки в районе Ясенево. Прием заявок в аукционе продлится до 12 мая. Торги также состоятся на электронной площадке «Росэлторг» 16 апреля.