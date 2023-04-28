Подполье в Николаеве: Ракетный удар уничтожил 20 высших украинских и иностранных офицеров

Фото: Минобороны РФ

Около 20 высших украинских и зарубежных офицеров ликвидированы после ракетного удара по территории судостроительного завода в Николаеве. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев.

— В ночь с 26 на 27 апреля был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные, — сказал он.

Массированный удар был нанесен во время встречи украинских военных со своими англоязычными коллегами, передает РИА Новости.

Накануне временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что позиции украинской армии в Марьинке перешли под огневой контроль российских войск. По его словам, ВСУ регулярно перебрасывают в город новые резервы, что замедляет освобождение.

В минувший вторник, 25 апреля, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что продолжение конфликта на Украине приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе. Он считает, что ВСУ теряют в боях лучшие силы, которые планировалось использовать во время контрнаступления.