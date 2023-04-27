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Пушилин заявил, что позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских войск

Никита Худяков

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил, что позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских войск
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Позиции украинской армии в Марьинке перешли под огневой контроль российских войск. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Что касается марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений. Здесь мы можем говорить, что под огневым контролем, то есть в зоне видимости, находятся практически все позиции противника, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что ВСУ регулярно перебрасывают в город новые резервы, что замедляет освобождение

Несмотря на значительные потери, киевский режим не собирается останавливать военные действия, а продолжает отправлять неподготовленных солдат на поле боя. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинское командование приняло решение отправить в зону спецоперации большое число новых мобилизованных солдат.

Испанское издание Mundo пишет, что ВСУ оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены. Как выяснилось, украинские военные уезжают из района боевых действий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять Артемовск, чтобы не создавать для российских войск плацдарм для наступления. При этом он отметил, что ситуация для украинских солдат в борьбе за город остается сложной.

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