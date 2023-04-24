Марочко сообщил об отправке Киевом на передовую большого числа новых мобилизованных

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Командование украинской армии отправляет в зону спецоперации большое число новых мобилизованных солдат. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В зону боевых действий в большом количестве начали поступать свежемобилизованные украинские граждане, — сказал он.

Основная часть граждан сразу будет направлена в зону боевых действий, их обучение будет проходить там же, цитирует Марочко ТАСС.

Утром 24 апреля глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия сконцентрировала в районе города Гуляйполе в подконтрольной им части Запорожской области более 10 тысяч военных. По его словам, данный участок может стать одним из главных мест анонсируемого украинскими властями контрнаступления наряду с попыткой форсирования Каховского водохранилища с целью штурма Энергодара.

Накануне бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил об уничтожении лучших частей ВСУ. Кроме того, по его словам, противовоздушная оборона украинского государства сильно ослабла.

Издание Daily Mail со ссылкой на опрошенных генералов Великобритании сообщило, что Украина утратит военную помощь с Запада и возможность наступать в случае провала весенней кампании.