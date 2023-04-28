Собянин: Фестиваль «Московская весна» пройдет с 28 апреля по 9 мая

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С 28 апреля по 9 мая в столице пройдет ежегодный фестиваль «Московская весна». Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— «Московская весна» — рай для ребятишек. На образовательных мастер-классах они получат уроки техники речи и актерского мастерства, посетят занятия по вокалу и классической хореографии, приобщатся к творчеству знаменитых художников-плакатистов военных лет, — рассказал глава города.

Всего на 27 площадках в центре города и в округах гостей ждет более 1450 различных мастер-классов, свыше 250 детских постановок и концертов, а также больше 50 спортивных активностей.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Помимо этого, ко Дню Победы в городе подготовили специальную программу, которая состоится 8 и 9 мая, написал Собянин в своем блоге.

Недавно Собянин пригласил горожан посетить акции «День без турникетов» и «Открой#Моспром». Свои двери откроют свыше 800 промышленных площадок и малых предприятий, представляющих десятки самых разных отраслей — от пищевой до космической.