Ефимов: Производство лифтов в столице увеличилось почти на 40 процентов

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Столичные предприятия в январе-феврале 2023 года произвели на 39,5 процента больше лифтов, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Объем выпуска вырос до 1,3 тысячи штук оборудования. В городе созданием грузовых и пассажирских лифтов занимаются четыре компании. Сегодня перед ними стоят важные задачи по замещению ушедшей с отечественного рынка продукции, — рассказал Ефимов.

Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в 2019 и в 2022 годах два производителя лифтов получили статусы промышленного комплекса. Это позволяет им снизить ставки по налогам, а также сэкономить средства на собственное развитие.

Ефимов также сообщил, что пять из десяти офсетных контрактов реализуются предприятиями особой экономической зоны «Технополис «Москва». Три контракта предполагают поставку лекарственных препаратов, остальные — медицинских изделий.