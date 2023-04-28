Диетолог Мещерякова посоветовала не переедать шашлыка на майских праздниках

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Врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала, что будет, если переесть шашлыка, запивая его алкоголем.

Эксперт пояснила, что переедание может привести не только к набору веса, но и к ухудшению самочувствия в целом. Большие порции жирного мяса вредят пищеварительной системе — поджелудочной железе, печени, желудку и кишечнику.

При этом она отметила, что сам шашлык без горелой корочки и из нежирного мяса не нанесет большого вреда. Куда опаснее, когда прием пищи сопровождается обильным употреблением алкоголя. Во-первых, человек съедает гораздо больше, так как постоянно закусывает. Кроме того, нагрузка на пищеварительную систему вырастает в разы: помимо необходимости переработать жирную пищу, организм будет занят нейтрализацией алкоголя.

Диетолог добавила, что с точки зрения медицины алкоголь в любой дозировке не перестает быть токсичным веществом. Поэтому шашлык с вином ничуть не лучше, чем шашлык с водкой, передает Life.ru.

В свою очередь терапевт Татьяна Сухина рассказала, как выбрать мясо для шашлыка. Подходящее для этого мясо обязано быть почти сухим. Оно не должно содержать большого количества жира, а сам жир обязан быть белого цвета. Если надавить на мясо, то появившаяся ямка должна быстро исчезать, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В преддверии майских праздников «шашлычный набор» подорожал на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерняя Москва» узнала, как сэкономить на шашлыках.