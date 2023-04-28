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Девять москвичей стали призерами всероссийского конкурса юных вокалистов

Лейла Алиева
Город
Девять москвичей стали призерами всероссийского конкурса юных вокалистов
Фото: официальный сайт мэра Москвы

Девять москвичей стали призерами всероссийского вокального конкурса ХI фестиваля «Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды». Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил генеральный директор АО «Мосгаз» и председатель оргкомитета фестиваля Гасан Гасангаджиев.

— В этом году мы провели самый важный для всех нас по своей тематике конкурс, ведь он был посвящен России, любви к Родине. Что сегодня поражает, так это то, как дети исполняют песни, посвященные нашей стране, как демонстрируют преданность своему дому, как любовь живет в их сердцах. Это самое важное на сегодняшний день, — отметил он.

Победителей определяли в трех номинациях: «Академический вокал», «Эстрадный вокал» и «Народный вокал». Также призы получили 48 участников, которых поделили на возрастные группы от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, столичные школьники завоевали 63 диплома на Всероссийской олимпиаде по технологии. Победителями стали девять учеников, призерами — 54. Всего награды получили учащиеся из 37 московских школ.

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