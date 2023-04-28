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Дни открытых дверей в центрах для детей-сирот посетили около 400 москвичей

Полина Пашкина
Город
Дни открытых дверей в центрах для детей-сирот посетили около 400 москвичей
Фото: департамент социальной защиты

В столичных центрах содействия семейному воспитанию в апреле прошли дни открытых дверей. Их посетили порядка 400 жителей Москвы, которые смогли познакомиться с детьми и сыграть с ними в настольные игры в рамках фестиваля «НастолкаFest».

Среди гостей мероприятий было множество горожан, которые готовятся принять ребенка в семью. Также участие в днях открытых дверей приняли активисты проекта «Серебряное наставничество», слушатели и выпускники школ приемных родителей.

Директор Центра имени Ю. В. Никулина Игорь Акопянц отметил, что игры являются для детей не только развлечением, но и важным аспектом гармоничного развития. Гости сыграли с ребятами в шахматы, дженгу, дартс, русское лото, настольный хоккей и многое другое.

Также гости мероприятия смогли получить консультации от специалистов центров для детей-сирот по вопросам, связанным с принятием ребенка в семью на воспитание.

В России планируют создать единую систему учета жилья для предоставления детям-сиротам. Подобную систему хотят ввести по всей стране в 2024 году. На данный момент ее пилотный проект запущен в шести регионах России: Воронежской, Липецкой, Калининградской, Омской, Нижегородской областях, а также в Красноярском крае.

День открытых дверей Москва Дети
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