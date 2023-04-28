Систему теплоснабжения в Москве полностью перевели на летний режим работы

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Систему теплоснабжения в столице полностью перевели на летний режим работы. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей, — рассказал он.

В мае специалисты в полном объеме приступят к проведению гидравлических испытаний 17 тысяч километров тепловых сетей. Это позволит выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить.

Всего к отопительному сезону предстоит подготовить более 74 тысяч зданий, свыше 34 тысяч из которых — жилые дома, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Работы проводились поэтапно: отопление сначала отключили в промышленных и административных объектах, затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.