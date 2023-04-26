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Отопление отключили в 96 процентах жилых домов в Москве

Полина Пашкина
Город
Отопление отключили в 96 процентах жилых домов в Москве
Фото: shutterstock

Систему теплоснабжения в Москве продолжают переводить на летний режим эксплуатации: в рамках мероприятий отопление отключили уже в 96 процентах жилых домов и 85 процентах административных зданий. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Все работы планируется завершить до субботы, 29 апреля. Их проводят поэтапно: отопление сначала отключают в промышленных и административных объектах, затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

— В общей сложности отключим отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч многоквартирных жилых домов, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

После того как в городе завершится отопительный сезон, тепловые сети начнут готовить к следующему осенне-зимнему периоду. До сентября специалисты проверят все системы генерации и подачи тепла в городе.

Начиная с 12 апреля в связи с потеплением городская система теплоснабжения работает на минимальных параметрах.

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