Шахназаров призвал не вырезать из фильмов осудивших спецоперацию актеров

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что уехавших из России актеров не стоит вырезать из отечественного кино.

— Я не сторонник, чтобы вырезать актеров. Что теперь? Хорошая картина «9 рота» была. Что, вырезать и испортить картину? Я не считаю это правильным, — сказал он.

По его мнению, гражданская позиция должна быть у каждого человека. Даже если актер осудил страну за начало спецоперации — это не повод избавляться от плодов его творчества, цитирует Шахназарова «Пятый канал».

В феврале канал ТВ-3 вырезал сцену с певицей Верой Брежневой из сериала «Мажор». Телеведущая Ксения Собчак отметила, что без удаленной сцены сюжет серии теряет смысл. Согласно опубликованному ею видео, телеканал вырезал из серии 40-секундный эпизод с артисткой. Брежнева раскритиковала российскую спецоперацию на Украине. Она стала помогать в разгрузке грузовиков с вещами и продуктами для украинских беженцев в Польше.

Такие же действия предпринимаются и на Украине: украинский телеканал «СТБ» в своем новом сериале поменял лицо российского актера на лицо украинца. Трейлер к сериалу опубликован на YouTube-канале «СТБ», но заблокирован к просмотру в России.