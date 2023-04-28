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Петербуржцы назвали свои любимые летние блюда

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Петербуржцы назвали свои любимые летние блюда
Фото: shutterstock

Жители Санкт-Петербурга назвали свои любимые летние блюда.

Согласно результатам опроса, чаще всего жители Северной столицы называли шашлыки и окрошку. Традиционному холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, при этом 36 процентов респондентов являются ценителями шашлыков. Свекольник при этом не входит в число фаворитов, его в качестве любимого блюда назвали только 11 процентов опрошенных.

Также часто петербуржцы называли кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной и ягодные пироги.

Известно, что окрошку одинаково сильно любят и мужчины, и женщины, а вот шашлык скорее мужское блюдо: его любят 44 процента мужчин и всего 27 процентов женщин, передает газета «Петербургский дневник».

Чаще всего для приготовления шашлыка покупают свинину. Порядка 53 процентов покупок приходится на долю продаж маринованной свинины. Чуть меньше покупают курицу и баранину (34 процента), говядину и индейку (13 процентов), передает издание «Невские новости».

В преддверии майских праздников «шашлычный набор» подорожал на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерняя Москва» узнала, как сэкономить на шашлыках.

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