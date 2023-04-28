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Для строительства социальной инфраструктуры в столице используют все доступные механизмы. Это бюджетные источники и форматы привлечения заинтересованных в работе на территории города инвесторов. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Парламентарий отметила, что без развития человеческого ресурса невозможно идти вперед. Поэтому столице необходимо оставаться привлекательным для работы и создания семьи городом.

— Без этого баланса невозможно дать людям главное — перспективы, уверенность в будущем. Поэтому развитие экономики нельзя вести без социальной сферы, и поэтому сегодня инвестиции в бизнес возможны только параллельно с инвестициями в человеческий капитал, — приводит слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

В Москве строят детские сады и школы, медицинские учреждения и спортивные объекты как на бюджетные средства, так и с привлечением инвесторов, которые взамен получают земельные участки без проведения торгов, добавила парламентарий.

Меры столичных властей по преодолению последствий антироссийских санкций оказались эффективными. Инвесторы вложили в экономику города почти шесть триллионов рублей, сообщила ранее Людмила Гусева.