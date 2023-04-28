Собянин рассказал о самых интересных площадках нового семейного фестиваля «Мой район»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, проспект Андропова, 10 Карта всех событий

В столице проходит городской семейный фестиваль «Мой район». Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На территории культурно-развлекательного центра «Остров Мечты» несколько тематических зон: «Вселенная спорта» — опытные скейтбордисты покажут свои трюки, а новичков обучат азам езды на скейте, — рассказал он.

Вторая зона — «Вселенная развлечений», где гости познакомятся с миром виртуальной реальности, посетят танцевальные мастер-классы и попробуют нарисовать граффити. На площадке «Вселенная детства» для юных москвичей подготовили творческие мастер-классы, научные развлечения и полосу препятствий.

На площадке «Вселенная четвероногих друзей» проходит развлекательная программа от кинологов с собаками, а в маркете «Сделано в Москве» гости смогут приобрести продукцию столичных производителей одежды, предметов интерьера и детских товаров, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в культурном центре ЗИЛ с 29 апреля по 14 мая пройдет «Фестиваль для грустных». Мероприятие состоится в рамках выставки «Псевдоэтнография».