В Кирове 29 человек пострадали при столкновении автобуса с опорой освещения

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В Кирове автобус на полной скорости врезался в опору линии электропередачи. Пострадали 28 пассажиров и водитель, сообщает канал 360.

Авария произошла 27 апреля в 15:20 на Производственной улице. По версии следствия, водитель автобуса № 38 не справился с управлением и врезался в столб. Предположительно, водитель мог уснуть за рулем.

После аварии в больницы было доставлено четыре человека, трое из них — дети. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, передает ФАН.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В подмосковном Реутове поздним вечером 26 апреля произошла крупная дорожная авария с участием автобуса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.