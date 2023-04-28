Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Город поврежден, но восстановить его можно»: Марат Хуснуллин посетил Артемовск

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Город поврежден, но восстановить его можно»: Марат Хуснуллин посетил Артемовск
Фото: Пресс-служба Совфеда

Артемовск (украинское название — Бахмут) поврежден после ожесточенных боев, однако восстановить его можно. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время своего визита в город.

— По поручению президента (Владимира Путина) посетил новые регионы, осмотрел объекты, провел совещания по региональным программам социально-экономического развития. Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть, — сказал он.

Видео: Telegram / Марат Хуснуллин

Работы по восстановлению города начнутся после создания благоприятных для этого условий, написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Стало известно, что штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорывают оборону ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске. Согласно предоставленным данным, бойцы «Вагнера» расширяют зону подконтрольных территорий и становятся ближе к последнему пути по проселочным дорогам, по которому противник получает снабжение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять Артемовск, чтобы не создавать для российских войск плацдарм для наступления. При этом он отметил, что ситуация для украинских солдат в борьбе за город остается сложной.

Украина Марат Хуснуллин Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Все мнения
О проекте