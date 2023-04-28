«Город поврежден, но восстановить его можно»: Марат Хуснуллин посетил Артемовск

Фото: Пресс-служба Совфеда

Артемовск (украинское название — Бахмут) поврежден после ожесточенных боев, однако восстановить его можно. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время своего визита в город.

— По поручению президента (Владимира Путина) посетил новые регионы, осмотрел объекты, провел совещания по региональным программам социально-экономического развития. Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть, — сказал он.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Марат Хуснуллин

Работы по восстановлению города начнутся после создания благоприятных для этого условий, написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Стало известно, что штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорывают оборону ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске. Согласно предоставленным данным, бойцы «Вагнера» расширяют зону подконтрольных территорий и становятся ближе к последнему пути по проселочным дорогам, по которому противник получает снабжение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять Артемовск, чтобы не создавать для российских войск плацдарм для наступления. При этом он отметил, что ситуация для украинских солдат в борьбе за город остается сложной.