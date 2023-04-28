Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

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Центробанк в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов, — говорится в сообщении.

Как уточнили на сайте ЦБ, инфляционные ожидания населения снизились.

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что проинфляционные риски все еще сохраняются, особенно на фоне недавнего сильного ослабления рубля, что особенно важно в ситуации восстановления импорта. По его словам, у Центробанка есть инструмент сдерживания, он может пойти на временное ужесточение кредитно-денежной политики.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что текущее ослабление рубля связано с сокращением экспорта и понижением цен на нефть.

В конце марта ЦБ еще на шесть месяцев продлил ограничения на перевод средств за рубеж. Теперь ограничения будут действовать до 30 сентября 2023 года.