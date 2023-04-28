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Приметы и советы

Названы пять самых распространенных ошибок при уборке дома

Ирина Игнатенко
Общество
Названы пять самых распространенных ошибок при уборке дома
Фото: shutterstock

Специалист по уборке Жаклин Стайн назвала пять самых распространенных ошибок, которые люди совершают при уборке дома.

По словам эксперта, некоторые граждане понятия не имеют, что срок годности их чистящих средств может истечь. Это влияет на их эффективность.

Салфетки из микрофибры, которые часто используют для уборки, нужно стирать отдельно от других вещей. Лучше делать это вручную, тогда волокна лучше сохранятся и салфетки не расползутся на части.

Для блеска хромированных поверхностей перед использованием специальной полироли Стайн рекомендует протереть их салфеткой, смоченной теплой водой с добавлением средства для мытья посуды.

Эксперт также не советует использовать универсальные средства для уборки различных поверхностей.

Также не стоит забывать о скрытых и труднодоступных местах доме при тщательной уборке, передает издание «Профиль».

Недавно эксперты рассказали, как эффективно убрать осколки от разбитого стекла.

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